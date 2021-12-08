Строительство "Баден-Бадена" на Шарташе стартует только через год

Представленные ранее эскизы планируется переработать. Фото: проект.

Потенциальным посетителям термального комплекса на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге придётся подождать. Строительство "Баден-Бадена" задерживается. Предположительно оно стартует только через год.

Как рассказал "Областной газете" директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, сперва инвестору нужно решить все вопросы с землёй. Известно, что выбранный под строительство участок необходимо перевести из зоны отдыха населения (Р-1) в зону центра обслуживания рекреационных территорий (Р-4). Только после этого можно будет начать проектирование, которое подразумевает под собой, в том числе прохождение экологической и строительной экспертиз.

"Как пояснил инвестор, ему потребуется ещё год с момента, когда будет решён вопрос с землёй. Сейчас сложно назвать какую-то дату", - сказал Артур Зиганшин. Собеседник издания также подчеркнул, что до старта строительства будет создан полноценный строительный проект с инженирией и коммуникациями, а представленные ранее эскизы - переработаны, возможно неоднократно.

На вопрос о готовности инвестора к дальнейшему росту стоимости проекта (на данный момент он оценивается в 1,5 млрд рублей), директор лесного парка заявил, что "запас прочности у предприятия хороший, стратегия развития прописана на ближайшие 10 лет". Речь идёт не только о Шарташе, но и о реализации аналогичных проектов на пляжном комплексе "Куба" и базе отдыха "Зелёный мыс". Говоря об этом, Артур Зиганшин выразил надежду, что "весь фокус внимания у инвестора будет на Шарташе".

Напомним, застроить берег озера разрешили жители Екатеринбурга. При этом в сентябре депутаты гордумы зарубили проект строительства "Баден-Бадена". 24 ноября они ещё раз обсудили его. В ходе встрече было озвучено предложение построить комплекс за бюджетные средства.

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