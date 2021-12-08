Умер свердловский спортсмен Николай Лапин, ранее установивший рекорд Гиннесса

Николай Лапин полностью посвятил себя тренерству и подготовил первых свердловских мастеров спорта по пулевой стрельбе. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В возрасте 69 лет скончался свердловский спортсмен-стрелок, подполковник МВД в отставке Николай Лапин. В 1987 году он установил мировой рекорд по спортивной пулевой стрельбе в упражнении "Бегущий кабан", а его достижение было вписано в книгу рекордов Гиннесса.

О кончине спортсмена сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

"Николай Лапин является обладателем уникального мирового достижения по спортивной пулевой стрельбе, действующим рекордсменом Мира в упражнении "Бегущий кабан", установленного 25 июля 1987 года в городе Лахти Финляндия. В то время это упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит по настоящее время. Его достижение занесено в книгу Гиннесса "500 новых советских рекордов". <...> Искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича и коллективу Динамо", - сказал Валерий Горелых.

Николай Лапин родился в Свердловске 24 июня 1962 года. После окончания с золотой медалью школы в 1979 году он активно занимался пулевой стрельбой в тире "Динамо". Николай Лапин работал тренером-преподавателем в ДЮСШ олимпийского резерва № 1, а в начале 1980-х служил во Внутренних войсках МВД СССР в должности инструктора по спорту.

После увольнения Николай Лапин полностью посвятил себя тренерству и подготовил первых свердловских мастеров спорта по пулевой стрельбе, среди которых Паластров Д.Н., Веселовский Б.В. и Пушкаренко Н.В. С 1997 года преподавал в Уральском юридическом институте МВД России.

Спортсмен является полным кавалером медалей МВД России "За отличие в службе", в 2008 году был удостоен Почётной грамоты Федерального агентства по физической культуре и спорту России. Помимо достижения, вписанного в книгу рекордов Гиннесса, на счету Николая Лапина три рекорда мира по пулевой стрельбе, титул чемпиона СССР 1985,1987 и Кубок СССР 1986 года.

Прощание с подполковником Лапиным пройдёт в Екатеринбурге 10 декабря с 12:00 до 13:00 в Доме прощаний "Вознесение", расположенном на улице Серафимы Дерябиной, 41а.