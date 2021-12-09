Владимир Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества

Владимир Путин отметил, что при любых угрозах защитники Отечества проявляли исключительную отвагу. Фото: пресс-служба Кремля.

В видеообращении по поводу Дня Героев Отечества Президент РФ Владимир Путин отметил, что эта дата неразрывно связана с историей России. Она знаменует подвиги наших предков и современников, которые своими делами и ценой своей жизни показали пример подлинного служения Родине.

"Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа", - подчеркнул Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". - "Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю".

Российский лидер отметил, что защитники Отечества при любых угрозах проявляли исключительную отвагу. Он выразил признательность и тем, кто был удостоен высоких государственных наград и званий, в том числе Героев России и Героев Советского Союза.

Глава государства назвал важным труд медицинских работников и представителей других профессий, которые "в наши дни достойно продолжают великие традиции мужества, верности, долга и бескорыстия". Владимир Путин добавил, что уважение к героям Отечества и их подвигах всегда будет укреплять единство России и объединять жителей нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

Сегодня жителей Среднего Урала с Днём Героев Отечества поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель свердловского Законодательного собрания Людмила Бабушкина. В частности, глава региона поблагодарил героев-уральцев за весомый вклад в укрепление доброй славы нашей области, пример высокой нравственности и патриотизма, который они подают молодому поколению. Людмила Бабушкина пожелала быть достойными подвигов Героев Отечества. Полные тексты поздравлений Евгения Куйвашева и Людмилы Бабушкиной опубликованы в свежем номере "Областной газеты".

Напомним, День Героев Отечества приурочен к празднику Дню Георгиевских кавалеров. В Российской империи он отмечался с 1769 по 1917 год.

Ранее "Областная газета" писала, что накануне Дня Героев Отечества полпред Владимир Якушев встретился с уральскими Героями России.