Евгений Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи

На аукционе Екатерининской ассамблеи будет выставлен чайный сервиз "Охотничий" из личной коллекции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Благотворительный вечер состоится в эту пятницу, 10 декабря.
Чайный сервиз, переданный на аукцион, расписан вручную мастерами Сысертского фарфорового завода. Он включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нём изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамлённые в малахитовую и золотистую рамки, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Напомним, что крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, существует с 2011 года.
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