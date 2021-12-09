Темы дня

Общество
9 декабря 2021, 12:19

Евгений Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи

Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев является постоянным участником Екатерининской Ассамблеи. Фото: Владимир Мартьянов

На аукционе Екатерининской ассамблеи будет выставлен чайный сервиз "Охотничий" из личной коллекции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Благотворительный вечер состоится в эту пятницу, 10 декабря.

Чайный сервиз, переданный на аукцион, расписан вручную мастерами Сысертского фарфорового завода. Он включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нём изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамлённые в малахитовую и золотистую рамки, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, что крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, существует с 2011 года.

Читайте также:

Стол Евгения Куйвашева из старинных досок ушёл с молотка за 35 миллионов рублей.

Лыжи Антона Шипулина и грибы от Алисы Фрейндлих: на "Екатерининской ассамблее" собрано около 65 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2021, 13:16 / Общество
Новые контейнеры в Каменске-Уральском приучат детей и подростков к раздельному сбору мусора
09.12.2021, 12:59 / Экономика
Свердловские власти увеличили прожиточный минимум на 2022 год из-за высокой инфляции
09.12.2021, 12:57 / Культура
Павел Креков возглавит кинокомиссию Свердловской области
09.12.2021, 12:45 / Спорт
"Синара" через три дня после Лиги чемпионов сыграла в Кубке России
09.12.2021, 12:19 / Общество
Евгений Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи