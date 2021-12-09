Евгений Куйвашев передал чайный сервиз на аукцион Екатерининской ассамблеи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев является постоянным участником Екатерининской Ассамблеи. Фото: Владимир Мартьянов

На аукционе Екатерининской ассамблеи будет выставлен чайный сервиз "Охотничий" из личной коллекции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Благотворительный вечер состоится в эту пятницу, 10 декабря.

Чайный сервиз, переданный на аукцион, расписан вручную мастерами Сысертского фарфорового завода. Он включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нём изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамлённые в малахитовую и золотистую рамки, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, что крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, существует с 2011 года.

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