Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по выбору новогодних подарков

Звонки принимаются в будни с 9:00 до 17:00 до 17 декабря. Фото: Алексей Кунилов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запустило горячую линию по вопросам качества новогодних подарков и безопасности детских товаров. Звонки принимаются в будни с 9:00 до 17:00 до 17 декабря.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, специалисты ответят на вопросы о качестве детской обуви и одежды, детского питания, игрушек, книг. Кроме того, эксперты дадут рекомендации по выбору новогодних костюмов и сладких подарков, а также помогут с оформлением претензии в адрес продавца.

Телефоны горячей линии:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Помимо этого, задать свои вопросы жители региона могут по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.