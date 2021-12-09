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9 декабря 2021, 16:45

Свердловским школьникам разрешат ходить в ТЦ без родителей

торговый центр

Контроль за соблюдением масочного режима в ТЦ будет усилен. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области не планируют отменять систему QR-кодов в общественных местах. При этом послабления в регионе всё же будут.

По данным замглавы Среднего Урала Павла Крекова, детям разрешат посещать торговые центры без сопровождения родителей.

"В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу существенно изменилась в лучшую сторону, мы сочли возможным снять ограничение связанное с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей", - заявил он на брифинге. Вместе с тем, контроль за соблюдением масочного режима в ТЦ, особенно в кинотеатрах, по его словам, будет усилен.

Напомним, в начале ноября в регионе установили запрет на вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ. Позже посещать торговые центры разрешили студентам.

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