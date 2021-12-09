Евгений Куйвашев помог школьнице из Изоплита получить компьютер для дистанта

Приём прошёл по видеосвязи. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл приём граждан. По его поручению, школьница получила компьютер для обучения на дистанте, а в Красноуральске начали решать вопрос со строительство стадиона при школе.

Полина Журавлёва из посёлка Изоплит поделилась с губернатором, что ей не хватает современного оборудования для дистанционного обучения. Она проживает с бабушкой и дедушкой и получает необходимую поддержку. Для обучения из дома девочка использовала планшет, но полноценного компьютера и проводного Интернета у неё дома не было.

По поручению губернатора, и.о. секретаря регионального отделения "Единой России" Евгения Куйвашева, партия приобрела для девочки оборудование на привлечённые средства. Новый ноутбук семикласснице передал руководитель региональной общественной приёмной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Михаил Клименко. Евгений Куйвашев пожелал девочке учится хорошо, сообщает департамент информполитики региона.

К главе Среднего Урала также обратилась жительница Красноуральска Раиса Казакова. Она рассказала, что в местной школе №1, где обучается почти 500 человек, за годы эксплуатации устарела спортивная площадка. Евгений Куйвашев поручил администрации городского округа заняться реализацией проекта по строительству нового стадиона с футбольным полем, беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадкой. Партия должна обеспечить общественный контроль вместе с родителями учеников школы.

Кроме этого, до 1 сентября 2022 года должен быть решён вопрос с освещением улиц в посёлке Зюзельский под Полевским. Там живёт 1,5 тысячи человек. В населённом пункте смонтируют провода и опоры, установят 72 светильника.

Напомним, Евгений Куйвашев возглавляет реготделение "Единой России" с 4 декабря.