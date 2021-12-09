На Среднем Урале создана цифровая система по выявлению коррупционных рисков при закупках

Цифровая система позволит улучшить прозрачность закупочной деятельности. Фото: Владимир Мартьянов.

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области совместно с СКБ-Контур разработал автоматизированную информационную систему по выявлению конфликта интересов и аффилированности в сфере закупочной деятельности. Сейчас эта программа тестируется в более чем 50 регионах.

Об этом сегодня, 9 декабря, рассказал директор регионального департамента противодействия коррупции и контроля Ильхам Ширалиев на пленарном заседании VII Антикоррупционного форума, которое состоялось в Общественной палате Свердловской области.

По его словам, система предназначена для риск-анализа участников закупок. Её применение позволит выявить случаи аффилированности, улучшить информационную открытость и прозрачность закупочной деятельности.

"Надеюсь, эта программа, не имеющая аналогов в России, положительно повлияет на антикоррупционную деятельность в регионе", - подчеркнул Ильхам Ширалиев.

Он заметил, что в регионе ситуация в этой сфере постепенно улучшается. В частности, за последние годы значительно уменьшилось количество коррупционных нарушений среди муниципальных и государственных служащих.

VII Антикоррупционный форум стартовал в начале ноября. За месяц с небольшим представители свердловских властей, общественники, эксперты и другие участники форума провели около двух тысяч мероприятий по вопросам противодействия коррупции. Они состоялись в формате вебинаров, круглых столов, лекций, презентаций, встреч.

Завершился форум сегодня. Когда во всём мире отмечается день борьбы с коррупцией, а в России - День Героев Отечества. Что вовсе не случайно, как заметил и. о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Ведь люди, которые занимаются борьбой с коррупцией, иногда выступают в роли героев.

Ранее "Областная газета" писала, что одного из руководителей муниципального унитарного предприятия Среднего Урала подозревают в коррупции. В августе наше издание сообщало, что Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции до 2024 года.