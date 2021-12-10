Темы дня

Общество
10 декабря 2021, 05:55

Грязь, катки и чужие долги: что почитать в свежем номере "ОГ"

Доброе утро, дорогие читатели! В сегодняшнем номере «Областная газета» рассказывает о грязи на улицах городов, уже открытых катках и чужих долгах.

В среду Президент России Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными. Один из них - старший научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН  Андриан Селезнёв - рассказал главе государства о городской грязи. Он высказал мысль о том, что грязь на улицах мегаполиса - это проблема не только экологическая, но ещё и управленческая. Изменится ли что-то в ближайшее время?

В Екатеринбурге этой зимой откроются около 150 катков, большинство из них можно будет посетить бесплатно. «Областная газета» собрала информацию о самых крупных и уже работающих площадках. Цены, графики работы, адреса - всё это вы найдёте в нашем материале.

Недавно фотокорреспондент нашего издания Галина Соловьёва столкнулась с тем, что на неё навесили кредиты её полных тёзок из других регионов страны. Эта проблема актуальна и для других уральцев. Наша редакция узнала, через что вынуждены проходить люди, чтобы снять с себя чужие долги, и почему с этим возникают такие трудности.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2021, 08:14 / Общество
На Урал надвигается новый антициклон
10.12.2021, 08:03 / Общество
Марат Хуснуллин рассказал новые подробности о строительстве трассы от Казани до Екатеринбурга
10.12.2021, 07:30 / Общество
За сутки на Среднем Урале наибольший "ковидный прирост" показали Екатеринбург, Каменский район и Нижний Тагил
09.12.2021, 21:16 / Общество
Президент РФ указал на необходимость обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
09.12.2021, 20:17 / Общество
Владимир Путин призвал вводить QR-коды на транспорте только после проверки готовности системы