Грязь, катки и чужие долги: что почитать в свежем номере "ОГ"

Доброе утро, дорогие читатели! В сегодняшнем номере «Областная газета» рассказывает о грязи на улицах городов, уже открытых катках и чужих долгах.

В среду Президент России Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными. Один из них - старший научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнёв - рассказал главе государства о городской грязи. Он высказал мысль о том, что грязь на улицах мегаполиса - это проблема не только экологическая, но ещё и управленческая. Изменится ли что-то в ближайшее время?

В Екатеринбурге этой зимой откроются около 150 катков, большинство из них можно будет посетить бесплатно. «Областная газета» собрала информацию о самых крупных и уже работающих площадках. Цены, графики работы, адреса - всё это вы найдёте в нашем материале.

Недавно фотокорреспондент нашего издания Галина Соловьёва столкнулась с тем, что на неё навесили кредиты её полных тёзок из других регионов страны. Эта проблема актуальна и для других уральцев. Наша редакция узнала, через что вынуждены проходить люди, чтобы снять с себя чужие долги, и почему с этим возникают такие трудности.