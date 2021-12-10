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Общество
10 декабря 2021, 12:43

В Екатеринбурге уничтожили 285 кг санкционного хамона и сыра

сыр

Вся продукция снята с реализации и уничтожена. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге сотрудники свердловских управлений Россельхознадзора и ФСБ при содействии таможенников обнаружили 285 кг запрещённой к ввозу продукции. Несанкционированная торговля велась в центре города.

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, точка, где реализовывали 110 кг мясной (колбаса, хамон - испанский национальный деликатес) и 175,06 кг сыра, располагалась на улице Красноармейская. На упаковках товара были указаны страны-производители - Испания, Франция, Польша, Италия. При этом ввоз продукции из указанных стран запрещён.

Ввоз продукции из данных стран запрещён в соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Помимо "санкционки" была выявлена продукция неизвестного происхождения. Она не подвергалась ветеринарному контролю, а значит небезопасна. "Не исключено и наличие в ней опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека", - говорится в сообщении.

В отношении владельца продукции возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Вся продукция снята с реализации и уничтожена.

Ранее "Областная газета" писала, что на предприятиях розничной торговли Свердловской области выявлены фальсифицированные продукты. Речь идёт о молочных и колбасных изделиях.

Областная газета Свердловской области

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