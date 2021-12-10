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10 декабря 2021, 18:44

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов получил медаль и диплом. Фото: кадр из трансляции на YouTube-канале Нобелевской премии

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Нобелевскую медаль и диплом он получил из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Вместе с ним приз получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Трансляция мероприятия ведется на сайте премии. Им присудили премию мира за вклад в борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России.

На церемонии вручения Дмитрий Муратов выступил с инициативой создания международного трибунала против пыток, задача которого будет сбор данных о применении пыток в разных странах, выявлять причастных к ним. Он сказал, что пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности

Своё выступление он завершил минутой молчания в память о погибших журналистах.

Напомним, о том, что Дмитрий Муратов и филиппино-американский журналист и писатель Мария Ресса стали победителями Нобелевской премии Мира объявили 8 октября.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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