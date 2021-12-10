За 10 лет на аукционах Екатерининской ассамблеи собрали 240 млн рублей

Сам губернатор сообщил, что в этом году не сможет принять участие в Екатерининской ассамблее. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сегодня проходит 11-й благотворительный вечер - Екатерининская ассамблея. За предыдущие 10 лет участникам удалось собрать более 240 млн рублей.

В этом году собранные на аукционе средства пойдут на на три проекта. Это "Дом для семьи" центра "Аистёнок", реабилитация маленьких пациентов медцентра "Бонум" и на проект фонда "Мы вместе" для ОДКБ по диагностике тяжёлых инфекционных осложнений у детей.

"За эти годы участники ассамблеи спасли многие человеческие жизни. Создали «мастерские безграничных возможностей» для людей с инвалидностью. Обеспечили специальными двигательными аппаратами детей, которые не могли ходить. Отремонтировали и оборудовали не одно больничное отделение. И сделали ещё много всего", - написал в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее стало известно, что глава региона передал на аукцион чайный сервиз "Охотничий" из личной коллекции. Он расписан вручную мастерами Сысертского фарфорового завода и включает чайник, молочник, сахарницу, кружки, рассчитан на шесть персон.

Напомним, что на благотворительный вечер обычно собираются свердловские меценаты – промышленники и предприниматели. Сам губернатор сообщил, что в этом году не сможет принять участие в Екатерининской ассамблее.

"Сам я, к сожалению, сегодня на ассамблее быть не смогу. Рабочие дела не позволяют. Но сейчас, заранее, снова благодарю всех неравнодушных людей за их большие сердца", - сообщил Евгений Куйвашев.

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