Чайный сервиз Евгения Куйвашева был куплен на благотворительном аукционе за 42 миллиона

Сервиз выкупили предприниматели Андрей Симановский и Игорь Заводовский. Фото: сайт СОСПП.

В Екатеринбурге состоялся ежегодный 11-й благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея", организованный Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей. Губернатор Евгений Куйвашев выставил на аукцион фарфоровый чайный сервиз, который был выкуплен за 42 млн рублей.

Сервиз выкупили предприниматели Андрей Симановский и Игорь Заводовский. Первоначальная цена лота составляла 160 тыс. рублей.

Сам Евгений Куйвашев заявил, что не сможет присутствовать на "Екатерининской ассамблее" в этом году.

"В 11-й раз свердловские меценаты - промышленники и предприниматели - соберутся в Екатеринбурге, чтобы сделать важное, а может быть, и самое главное дело. Помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Я говорю о детях и взрослых с хрупким здоровьем, о семьях в непростых ситуациях. <...> Сам я, к сожалению, сегодня на ассамблее быть не смогу. Рабочие дела не позволяют. Но сейчас, заранее, снова благодарю всех неравнодушных людей за их большие сердца", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Всего на аукционе было собрано почти 120 млн рублей. Напомним, в прошлом году на "Екатерининской ассамблее" благотворители собрали только 65 млн рублей.

Все собранные во время аукциона средства будут направлены на социально значимые проекты Свердловской области. В нынешнем году благотворительную помощь получат фонд "Мы вместе" с проектом для областной детской больницы, социальный центр "Аистёнок" и медицинский центр "Бонум", сообщает департамент информполитики региона.