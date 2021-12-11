Правительство РФ выделило 5,5 миллиарда на поддержку программы льготной ипотеки

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,5 млрд рублей на субсидирование программы льготной ипотеки. Это позволит улучшить жилищные условия 622 тыс. жителей России.

Дополнительное финансирование программы вызвано повышением ключевой ставки "Банком России" и повышенной динамикой выдачи ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Федеральную программу "Льготная ипотека" запустили в 2020 году для поддержки строительной отрасли и россиян в период пандемии коронавируса. Программа позволяет получить ипотеку под 7% годовых на покупку или строительство жилья. Разницу между льготной и рыночной ставками возмещает банкам государство.

Максимальная сумма ипотечного кредита для всех регионов страны составляет 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не меньше 15% от стоимости жилья. Получить льготную ипотеку можно будет до конца действия программы - до 1 июля 2022 года.

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