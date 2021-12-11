Российский кабмин направит 14 миллиардов на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Речь идёт о неполных семьях, где детей воспитывает одинокие мамы и папы. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 13,8 млрд рублей на ежемесячные пособия семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Речь идёт о неполных семьях, где детей воспитывает одинокие мамы и папы.

Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Фото: сайт кабмина РФ

Поддержка неполных семей была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным с 1 июля 2021 года. На каждого ребёнка в неполной семье полагается сумма равная половине регионального прожиточного минимума на ребёнка - в среднем по стране она составляет 5,5 тыс. рублей. К слову, в следующем году прожиточный минимум для детей на Среднем Урале составит 12 869 рублей.

Сегодня такие выплаты получают семьи, где воспитывается 1,3 млн детей в возрасте от 8 до 17 лет. В июне на ежемесячные пособия неполным семьям с детьми Правительство выделило 36,2 млрд рублей.

Напомним, что на этой неделе Михаил Мишустин также выделил 6 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Свердловской области направлено почти 632 млн рублей.