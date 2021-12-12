Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём Конституции

"Пусть этот день объединяет нас в стремлении жить в мире и согласии", - отметила Людмила Бабушкина. Фото: Алексей Кунилов.

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. С этой знаменательной датой уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В своём обращении глава региона напомнил, что в минувшем году всеобщим голосованием в Основной закон страны был внесён ряд изменений. Речь в том числе идёт об укреплении семейных ценностей, сохранении культурного наследия, неприкосновенности суверенитета.

"Сегодня во многом благодаря чёткой расстановке приоритетов, закреплённых в Конституции, Свердловская область динамично развивается, укрепляя социальную сферу, развивая гражданское общество, создавая условия для самореализации людей, роста благосостояния", - считает губернатор.

В завершении поздравления Евгений Куйвашев пожелал всем свердловчанам здоровья, энергии, оптимизма и уверенности в будущем. К поздравлениям присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Пусть этот день объединяет нас в стремлении жить в мире и согласии, искренне любить родную землю, делать всё возможное для её процветания", - подчеркнула она.

Полные тексты поздравление первых лиц региона с Днём Конституции РФ опубликованы в субботнем номере "Областной газеты".

Кстати, за соблюдением Конституции России следит специальный орган – Конституционный суд РФ. В его состав входят 11 человек, и двое из них имеют непосредственное отношение к нашей области: это выпускники Свердловского юридического института Александр КОКОТОВ и Лариса КРАСАВЧИКОВА. Накануне Дня Конституции Александр Кокотов дал "ОГ" эксклюзивное интервью.

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