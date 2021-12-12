Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с 70-летием

Юбиляру Владимир Путин пожелал здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях. Фото: Павел Ворожцов.

Российский путешественник Фёдор Конюхов отмечает свой юбилей. Сегодня, 12 декабря, ему исполнилось 70 лет.

Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в нашей стране и за её пределами Конюхова знают как яркого, неординарного, сильного духом человека, отважного и неутомимого путешественника.

"Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодёжи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В эти минут "Первый канал" транслирует документальный фильм "Полюса недоступности Федора Конюхова" (12+).

Добавим, в 2019 году "Областная газета" подробно рассказывала о деталях кругосветного перехода Фёдора Конюхова на вёсельной лодке в Южном полушарии. По его возвращении из экспедиции журналисты "ОГ" побывали в месте силы путешественника. В 2021 году путешественник представлял свою выставку в Екатеринбурге.

Картины Фёдора Конюхова. Фото: Алексей Кунилов

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