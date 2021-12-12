В начале новой недели свердловчанам вновь обещают гололёд

На дорогах вновь будет скользко. Фото: Галина Соловьёва.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Свердловской области в начале новой недели. В ближайшие три дня в регионе будет пасмурно, на дорогах ожидается гололедица.

Такие данные размещены на сайте Уральского гидрометцентра. Отмечается, что сильных морозов не предвидится. Этой ночью столбики термометров опустятся до -10...-15ºС. Днём же станет немного теплее - до -7...-12ºС. В ночь на вторник будет -8...-13ºС, на среду - до -6...-11ºС. В оба дня ожидается -4...-9ºС.

Что касается Екатеринбурга, то здесь температура воздуха в понедельник днём будет держаться в районе -7...-9ºС. Во вторник и среду - до -4...-6ºС. На дорогах уральской столицы также будет скользко.

Для тех, кто не любит скользить и падать "Облгазета" узнала, какую обувь правильнее всего носить в гололёд и как можно модернизировать любимые сапоги под требования погоды.