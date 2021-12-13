Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимается с рассмотрения Госдумы

Решение о снятии с повестки законопроекта о введении QR-кодов на транспорте принято Госдумой после месяца обсуждений. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Решение принято после обсуждения документа с Правительством РФ и на основе мнений регионов и обращений граждан.

Вопрос снятия законопроекта с повестки рассмотрит сегодня Совет Государственной Думы.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны", - написал в своём телеграм-канале этой ночью Вячеслав Володин.

Он также сослался на слова Президента России Владимира Путина, который в конце прошлой недели призвал не допускать опрометчивых решений. Глава государства также подчеркнул, что необходимо изучить "самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей", "действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем" для граждан.

Напомним, что законопроект о QR-кодах для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте внесло в Госдуму Правительство России 12 ноября. Тогда же был внесён документ о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Предполагалось, что федеральные законы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса. Федеральные законопроекты были направлены в регионы для обсуждения. 7 декабря свердловское Заксобрание поддержало закон о QR-кодах в общественных местах. При этом депутаты разработали и направили шесть предложений к закону.

Решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте принято Госдумой после месяца обсуждений внесённого документа. При этом в Минтрансе РФ уже заявили о дальнейшей проработке отдельных положений закона, пишет РБК со ссылкой на ведомство.