Темы дня

Общество
13 декабря 2021, 14:30

В Красноуфимске за 3,7 млн рублей продают здание типографии

Яндекс.Карты

Предмет аукциона расположен в Красноуфимске на ул. Ленина 31. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Свердловской области продают имущество, принадлежащее АО «Первоуральская типография». Общая начальная цена предмета аукциона составляет 7 млн 076 тыс. рублей (без учёта НДС).

За эту стоимость предлагается приобрести сразу несколько объектов. В их числе здание типографии с пристроем общей площадью 1 067,8 кв. м. (его стоимость оценивается в 3 млн 658 тыс. рублей), а также два склада, гараж, котельная и земельный участок. Всё это расположено в Красноуфимске на ул. Ленина 31.

Как говорится на сайте «Фонд имущества Свердловской области», величина повышения начальной цены аукциона составляет 353,8 тыс. рублей (5% от общей начальной цены). Сумма задатка для участия в аукционе 707,6 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года.

Сам аукцион состоится 10 февраля по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, (1 этаж, зал торгов). Всю интересующую информацию можно уточнить по номеру (343) 229-00-07.

Ранее «Областная газета» рассказывала о продаже типографии «Уральский рабочий».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.12.2021, 15:44 / Общество
В Свердловской области за три месяца "гаражную амнистию" получили около 350 человек
13.12.2021, 15:30 / Общество
Житель Серова выиграл в лотерею 11 млн рублей
13.12.2021, 15:09 / Общество
Свердловские онкологи удостоились звания лучших химиотерапевта и радиолога
13.12.2021, 15:07 / Общество
Гендиректором VK стал бывший вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко
13.12.2021, 14:30 / Общество
В Красноуфимске за 3,7 млн рублей продают здание типографии