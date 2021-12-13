В Красноуфимске за 3,7 млн рублей продают здание типографии

Предмет аукциона расположен в Красноуфимске на ул. Ленина 31. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Свердловской области продают имущество, принадлежащее АО «Первоуральская типография». Общая начальная цена предмета аукциона составляет 7 млн 076 тыс. рублей (без учёта НДС).

За эту стоимость предлагается приобрести сразу несколько объектов. В их числе здание типографии с пристроем общей площадью 1 067,8 кв. м. (его стоимость оценивается в 3 млн 658 тыс. рублей), а также два склада, гараж, котельная и земельный участок. Всё это расположено в Красноуфимске на ул. Ленина 31.

Как говорится на сайте «Фонд имущества Свердловской области», величина повышения начальной цены аукциона составляет 353,8 тыс. рублей (5% от общей начальной цены). Сумма задатка для участия в аукционе 707,6 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года.

Сам аукцион состоится 10 февраля по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, (1 этаж, зал торгов). Всю интересующую информацию можно уточнить по номеру (343) 229-00-07.

Ранее «Областная газета» рассказывала о продаже типографии «Уральский рабочий».