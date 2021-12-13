Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» признан лучшим региональным добровольческим центром России

Фото: Пресс-служба РМК

В Москве в рамках Всероссийского патриотического форума были объявлены лауреаты Национальной премии «Патриот-2021». Награду в номинации «Лучший региональный волонтёрский центр» получили уральские добровольцы, сообщили «Облгазете» в пресс-службе РМК.

Премия поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти и связь между поколениями. На участие в ней было подано 1092 заявки со всей России. Номинантов в 14 категориях отбирали по итогам голосования экспертного жюри, в составе которого были депутаты Государственной думы, Герои Российской Федерации, представители поискового и реконструкторского движений России. Победителями стали 75 компаний, а также представителей общественных организаций и волонтёров. В номинации «Лучший региональный волонтёрский центр» победил Волонтёрский центр РМК.

– Это высокая оценка нашей работы и совместных проектов с Благотворительным фондом РМК по помощи ветеранам и труженикам тыла, – рассказал директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников. – За этой наградой стоит большая совместная работа тысяч волонтёров различных возрастов и специальностей, которые на постоянной основе помогают нуждающимся. Большое спасибо им за эту работу.

Ветеранов и тружеников тыла добровольцы поддерживают не первый год: помогают по хозяйству, привозят медикаменты и продуктовые наборы. Каждое 9 Мая волонтёры отправляются поздравить ветеранов и пообщаться с ними.

– В этом году многим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла исполнилось 98, 99 и даже 100 лет. В силу почтенного возраста некоторым необходимо медицинское оборудование. Наши добровольцы узнали, что многим требуются ходунки, слуховые аппараты и тонометры. В Благотворительный фонд РМК поступило более сотни заявок от пожилых людей Свердловской и Челябинской областей. Всё необходимое было закуплено и доставлено ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Справка «ОГ» Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,6 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и с нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты. Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» – первая в своем роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Создана под патронажем Русской медной компании, которая входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Центр стремится объединить сотрудников РМК и активных жителей городов присутствия для совершенствования среды вокруг и решения социальных проблем.