Гендиректором VK стал бывший вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко

Совет директоров VK Company Limited единогласно избрал бывшего вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко гендиректором VK. Фото: сайт VK.

Совет директоров VK Company Limited единогласно избрал бывшего вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко гендиректором VK. Он приступил к своим обязанностям на новом посту уже с 13 декабря.

Об этом сообщается на сайте VK Company Limited.

"Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлечённости в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты", - заявил председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин.

С 2008 по 2011 год сын первого заместителя главы администрации Президента РФ Владимир Кириенко занимал пост председателя совета директоров Нижегородпромстройбанка. Затем он перешёл на должность председателя совета директоров ООО "Капитал". С 2016 по 2017 год он был старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом в "Ростелеком", а в 2017 году стал заместителем президента компании.

Напомним, 3 декабря бывший гендиректор VK Борис Добродеев заявил о своей отставке.