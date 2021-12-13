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Общество
13 декабря 2021, 16:30

С 1 января в Свердловской области начнёт функционировать департамент по развитию туризма

Девушка стоит с лыжами в лесу

Департамент займётся в том числе аккредитацией гидов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области создаётся департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Его сформируют благодаря перераспределению кадровых ресурсов областного мининвеста и Центра развития туризма региона. Новый исполнительный орган госвласти начнёт функционировать с 1 января 2022 года.

Департамент будет поддерживать приоритетные направления развития туризма, в том числе социального, сельского, детского и самодеятельного туризма, а также займётся аккредитацией гидов. Свердловские власти объясняют необходимость его создания стартом нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" со следующего года.

"Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта. Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма. Мы ставим перед собой амбициозные задачи - увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 млн туристов ежегодно, в три раза больше, чем сейчас", - приводит департамент информполитики региона слова замгубернатора Дмитрия Ионина.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Кто возглавит новый департамент, пока неизвестно. В телеграм-каналах обсуждается кандидатура бывшей главы Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой. В ноябре стало известно, что она покинула пост главы госкомтуризма Башкирии.

Областная газета Свердловской области

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