Губернаторский сервиз ушёл с миллионного «молотка»

В начале благотворительного вечера к гостям Екатерининской ассамблеи обратился с приветственным словом глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

В Екатеринбурге состоялся ежегодный, уже 11-й по счёту благотворительный вечер Екатерининской ассамблеи. Более 118 миллионов пойдёт женщинам и детям.

Лоты от знаменитостей

13 лоты на аукцион Екатерининской ассамблеи в этом году предоставили бизнесмены, артисты и художники со всей России. Так, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова передала на розыгрыш «Бриллиантовый морозовский знак» Галины Волчек. Украшение досталось генеральному директору АО Группа Синара Михаилу Ходоровскому за два миллиона рублей.

«Бриллиантовый морозовский знак» Галины Волчек. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

Также на аукцион была выставлена коллекция зажигалок Владимира Высоцкого, которые предоставил его сын Никита. Их за 22,4 миллиона рублей получил владелец торговой сети «Сима-ленд» Андрей Симановский. Разыгрывался и лот губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который не смог присутствовать на церемонии.

– Екатерининская ассамблея значительно укрепила традиции российского меценатства, – сказал в видеообращении к гостям аукциона Евгений Куйвашев. – А многие уральцы за эти годы получили жизненно важную поддержку. Сегодня каждый из вас, участвуя в ассамблее, заботится о самом главном – о будущем нашей страны и о детях, которым нужен шанс на счастливую и здоровую жизнь.

В качестве лота губернатор передал чайный сервиз «Охотничий» из своей личной коллекции, который изготовлен и вручную расписан на Сысертском фарфоровом заводе. На сервизе изображены сцены охоты, флора и фауна Урала, обрамлённые в малахитовые и золотистые рамки. Этот лот вызвал самый большой ажиотаж среди участников ассамблеи: торги длились около получаса. В итоге сервиз при стартовой цене в 160 тысяч рублей выкупили в складчину за 42 миллиона рублей Андрей Симановский и директор «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.

Чайный сервиз «Охотничий» из личной коллекции Евгения Куйвашева. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

Также на аукционе разыграли билеты на спектакли в Большом театре и Театре Наций, футболку с автографами российских футболистов, книгу Александра Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», икону «Пантелеймон-целитель» конца XIX – начала XX века, шахматы, картину Германа Метелёва «Геодезист», бронзовую скульптуру Эрнста Неизвестного «Равновесие», фрейлинский шифр Екатерины Великой, полное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года издания и скульптуру Никиты Демидова, изготовленную из полудрагоценных камней.

Пять проектов

Как сообщает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), за десятилетнюю историю существования Екатерининской ассамблеи на инициативы некоммерческих организаций Свердловской области направили 240 миллионов рублей. Нынче же за один раз собрали почти половину этой суммы – 118 294 000 рублей.

– Мы собрали какие-то сумасшедшие деньги, – сказал в конце благотворительного вечера президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, по инициативе которого проводится Екатерининская ассамблея. – Все три заявленных проекта мы закрыли ещё в середине нашего аукциона. Разница пойдёт на проекты, которые заняли четвёртое и пятое место в рейтинговом голосовании.

Победителем стал проект «Дом для семьи» общественной организации «Аистёнок». Полученные 12 миллионов направят на открытие в Екатеринбурге кризисного отделения для временного проживания женщин с детьми. Реабилитацию в нём смогут проходить более 20 семей в год.

– Мы собираемся приобрести две квартиры с двумя и тремя комнатами и объединить их в единое пространство, – отметила в разговоре с «ОГ» президент «Аистёнка» Лариса Лазарева. – Это будет убежище для женщин, которые испытывают домашнее насилие или конфликты из-за совместного проживания с родными, на время реабилитации и поиска подходящего жилья. Надеемся, что сможем запустить этот проект в сентябре 2022 года.

Второе место и 20 миллионов рублей на приобретение оборудования для ежегодной реабилитации 120–140 детей-инвалидов получил многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум». А благотворительному детскому фонду «Мы вместе» досталось почти 40 миллионов рублей на закупку техники для диагностики тяжёлых инфекционных осложнений у пациентов Свердловской областной детской клинической больницы.

Оставшиеся средства направят на помощь двум медицинским организациям. По проекту «Российского фонда помощи» в перинатальный центр Первоуральска закупят современное медоборудование для оказания высококвалифицированной помощи новорождённым и младенцам. А для детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге частично оплатят проект «Растём вместе» по созданию единого центра профилактических осмотров детей.

Также во время благотворительного вечера вновь установили «Дерево добра» – символ Екатерининской ассамблеи. На двухметровое металлическое дерево прикрепили листья-открытки с историями детей – подопечных фондов-благополучателей. Любой желающий мог снять открытку и исполнить новогоднее желание какого-то ребёнка.