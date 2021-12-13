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Общество
13 декабря 2021, 19:33

Губернаторский сервиз ушёл с миллионного «молотка»

Екатерининская ассамблея – 2021

В начале благотворительного вечера к гостям Екатерининской ассамблеи обратился с приветственным словом глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

В Екатеринбурге состоялся ежегодный, уже 11-й по счёту благотворительный вечер Екатерининской ассамблеи. Более 118 миллионов пойдёт женщинам и детям. 

Лоты от знаменитостей

13 лоты на аукцион Екатерининской ассамблеи в этом году предоставили бизнесмены, артисты и художники со всей России. Так, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова передала на розыгрыш «Бриллиантовый морозовский знак» Галины Волчек. Украшение досталось генеральному директору АО Группа Синара Михаилу Ходоровскому за два миллиона рублей.

Екатерининская ассамблея – 2021
«Бриллиантовый морозовский знак» Галины Волчек. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

Также на аукцион была выставлена коллекция зажигалок Владимира Высоцкого, которые предоставил его сын Никита. Их за 22,4 миллиона рублей получил владелец торговой сети «Сима-ленд» Андрей Симановский. Разыгрывался и лот губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который не смог присутствовать на церемонии.

– Екатерининская ассамблея значительно укрепила традиции российского меценатства, – сказал в видеообращении к гостям аукциона Евгений Куйвашев. – А многие уральцы за эти годы получили жизненно важную поддержку. Сегодня каждый из вас, участвуя в ассамблее, заботится о самом главном – о будущем нашей страны и о детях, которым нужен шанс на счастливую и здоровую жизнь.

В качестве лота губернатор передал чайный сервиз «Охотничий» из своей личной коллекции, который изготовлен и вручную расписан на Сысертском фарфоровом заводе. На сервизе изображены сцены охоты, флора и фауна Урала, обрамлённые в малахитовые и золотистые рамки. Этот лот вызвал самый большой ажиотаж среди участников ассамблеи: торги длились около получаса. В итоге сервиз при стартовой цене в 160 тысяч рублей выкупили в складчину за 42 миллиона рублей Андрей Симановский и директор «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.

Екатерининская ассамблея – 2021
Чайный сервиз «Охотничий» из личной коллекции Евгения Куйвашева. Фото: Пресс-служба Екатерининской ассамблеи

Также на аукционе разыграли билеты на спектакли в Большом театре и Театре Наций, футболку с автографами российских футболистов, книгу Александра Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», икону «Пантелеймон-целитель» конца XIX – начала XX века, шахматы, картину Германа Метелёва «Геодезист», бронзовую скульптуру Эрнста Неизвестного «Равновесие», фрейлинский шифр Екатерины Великой, полное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года издания и скульптуру Никиты Демидова, изготовленную из полудрагоценных камней.

Пять проектов

Как сообщает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), за десятилетнюю историю существования Екатерининской ассамблеи на инициативы некоммерческих организаций Свердловской области направили 240 миллионов рублей. Нынче же за один раз собрали почти половину этой суммы – 118 294 000 рублей.

– Мы собрали какие-то сумасшедшие деньги, – сказал в конце благотворительного вечера президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, по инициативе которого проводится Екатерининская ассамблея. – Все три заявленных проекта мы закрыли ещё в середине нашего аукциона. Разница пойдёт на проекты, которые заняли четвёртое и пятое место в рейтинговом голосовании.

Победителем стал проект «Дом для семьи» общественной организации «Аистёнок». Полученные 12 миллионов направят на открытие в Екатеринбурге кризисного отделения для временного проживания женщин с детьми. Реабилитацию в нём смогут проходить более 20 семей в год.

– Мы собираемся приобрести две квартиры с двумя и тремя комнатами и объединить их в единое пространство, – отметила в разговоре с «ОГ» президент «Аистёнка» Лариса Лазарева. – Это будет убежище для женщин, которые испытывают домашнее насилие или конфликты из-за совместного проживания с родными, на время реабилитации и поиска подходящего жилья. Надеемся, что сможем запустить этот проект в сентябре 2022 года.

Второе место и 20 миллионов рублей на приобретение оборудования для ежегодной реабилитации 120–140 детей-инвалидов получил многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум». А благотворительному детскому фонду «Мы вместе» досталось почти 40 миллионов рублей на закупку техники для диагностики тяжёлых инфекционных осложнений у пациентов Свердловской областной детской клинической больницы.

Оставшиеся средства направят на помощь двум медицинским организациям. По проекту «Российского фонда помощи» в перинатальный центр Первоуральска закупят современное медоборудование для оказания высококвалифицированной помощи новорождённым и младенцам. А для детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге частично оплатят проект «Растём вместе» по созданию единого центра профилактических осмотров детей.

Также во время благотворительного вечера вновь установили «Дерево добра» – символ Екатерининской ассамблеи. На двухметровое металлическое дерево прикрепили листья-открытки с историями детей – подопечных фондов-благополучателей. Любой желающий мог снять открытку и исполнить новогоднее желание какого-то ребёнка.

  • Опубликовано в №231 от 14.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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