Как в Екатеринбурге встретили поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Праздник, праздником, но о коронавирусе не забывают: даже Снегурочка надела маску. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Екатеринбурге останавливался сказочный поезд Деда Мороза.В этом году праздничный состав выехал из Великого Устюга, по плану - остановки в 36 городах России.

В столице Урала Деда Мороза со Снегурочкой ждали с нетерпением: ребятишки с интересом разглядывали разукрашенные вагоны поезда и новогодний ящик для писем. Ребята помладше с удовольствием прошли квест на знание праздничных атрибутов. После этого они смогли лично пообщаться с Дедом Морозом: рассказать стишок и прошептать своё заветное желание.

Почтовый ящик Деда мороза создал большой ажиотаж среди маленьких екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьёва

Дети решают задания квеста в ожидании встречи с новогодними персонажами. Фото: Галина Соловьёва

В поезде детей встречал символ следующего года - тигр. Фото: Галина Соловьёва

В поезде юных гостей ждала новогодняя ёлка и горячий чай с пряником. Фото: Галина Соловьёва

Маршрут Деда Мороза в этом году охватывает 36 городов России. Фото: Галина Соловьёва

Каждый ребёнок мог воспользоваться специальной почтой Деда Мороза, чтобы озвучить своё заветное желание на Новый Год. Фото: Галина Соловьёва

Даже дым от паровоза выглядел настолько завораживающе, что многие родители хотели сфотографироваться возле него со своими детьми. Фото: Галина Соловьёва

Юные уральцы пришли на первую платформу Екатеринбургского железнодорожного вокзала встречать поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Фото: Галина Соловьёва