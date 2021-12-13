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Общество
13 декабря 2021, 19:08

Как в Екатеринбурге встретили поезд Деда Мороза из Великого Устюга

дед мороз и снегурочка

Праздник, праздником, но о коронавирусе не забывают: даже Снегурочка надела маску. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Екатеринбурге останавливался сказочный поезд Деда Мороза.В этом году праздничный состав выехал из Великого Устюга, по плану - остановки в 36 городах России.

В столице Урала Деда Мороза со Снегурочкой ждали с нетерпением: ребятишки с интересом разглядывали разукрашенные вагоны поезда и новогодний ящик для писем. Ребята помладше с удовольствием прошли квест на знание праздничных атрибутов. После этого они смогли лично пообщаться с Дедом Морозом: рассказать стишок и прошептать своё заветное желание. 

почта деда мороза
Почтовый ящик Деда мороза создал большой ажиотаж среди маленьких екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьёва
дети
Дети решают задания квеста в ожидании встречи с новогодними персонажами. Фото: Галина Соловьёва
поезд
В поезде детей встречал символ следующего года - тигр. Фото: Галина Соловьёва
елка в поезде
В поезде юных гостей ждала новогодняя ёлка и горячий чай с пряником. Фото: Галина Соловьёва
карта
Маршрут Деда Мороза в этом году охватывает 36 городов России. Фото: Галина Соловьёва
письмо деду морозу
Каждый ребёнок мог воспользоваться специальной почтой Деда Мороза, чтобы озвучить своё заветное желание на Новый Год. Фото: Галина Соловьёва
паровоз
Даже дым от паровоза выглядел настолько завораживающе, что многие родители хотели сфотографироваться возле него со своими детьми. Фото: Галина Соловьёва
ребенок
Юные уральцы пришли на первую платформу Екатеринбургского железнодорожного вокзала встречать поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Фото: Галина Соловьёва
дед мороз с ребенком
Детишки с удовольствием читали стишки Деду Морозу. Фото: Галина Соловьёва
Областная газета Свердловской области
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