Как в Екатеринбурге встретили поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Праздник, праздником, но о коронавирусе не забывают: даже Снегурочка надела маску. Фото: Галина Соловьёва
Сегодня в Екатеринбурге останавливался сказочный поезд Деда Мороза.В этом году праздничный состав выехал из Великого Устюга, по плану - остановки в 36 городах России.
В столице Урала Деда Мороза со Снегурочкой ждали с нетерпением: ребятишки с интересом разглядывали разукрашенные вагоны поезда и новогодний ящик для писем. Ребята помладше с удовольствием прошли квест на знание праздничных атрибутов. После этого они смогли лично пообщаться с Дедом Морозом: рассказать стишок и прошептать своё заветное желание.