Профильный комитет Госдумы РФ поддержал ужесточение закона о пожизненном заключении для педофилов

Новый закон распространит максимальное наказание на педофилов, совершивших повторное преступление сексуального характера в отношении лиц до 18 лет. Фото: Павел Ворожцов.

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ, в частности, предлагает распространить меру наказания в виде пожизненного заключения для педофилов-рецидивист.

Авторами законопроект выступили депутаты Госдумы РФ Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак.

"В связи с резонансными преступлениями в отношении детей не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах", - заявил Павел Крашенинников.

Сейчас максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы предусматривается по по ч. 5 статьи 131 "Изнасилование" и по ч. 5 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера", только в случае совершения повторного преступления аналогичного характера в отношении детей до 14 лет. Новый закон распространит максимальное наказание на педофилов, совершивших повторное преступление сексуального характера в отношении лиц до 18 лет, сообщается на сайте Госдумы.

Помимо этого законодатели предлагают расширить применение пожизненного лишения свободы для случаев совершения преступлений в отношении двух и более несовершеннолетних, а также для ситуаций, когда подобное преступление сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Расследовать такие преступления будут сотрудники Следственного комитета.