Госдума отложила принятие «транспортного» кода, в регионе стартовало строительство ледовых городков и губернаторский сервиз продали на аукционе – лучшее в номере за 14 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области и не только. Один из двух резонансных законопроектов о QR-кодах, находившихся на рассмотрении Госдумы, отправлен на доработку. Как заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, снятие законопроекта – результат диалога Госдумы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Второй законопроект – о QR-кодах в общественных местах – будет рассмотрен по графику, 16 декабря. При рассмотрении учтут предложения свердловских депутатов.

В Екатеринбурге состоялся ежегодный, уже 11-й по счёту благотворительный вечер Екатерининской ассамблеи. Центральным лотом аукциона стал чайный сервиз «Охотничий» из коллекции губернатора Евгения Куйвашева, который изготовлен и вручную расписан на Сысертском фарфоровом заводе. Этот лот вызвал самый большой ажиотаж среди участников ассамблеи: торги длились около получаса. В итоге сервиз при стартовой цене в 160 тысяч рублей выкупили в складчину за 42 миллиона рублей владелец торговой сети «Сималенд» Андрей Симановский и директор «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.

Главные атрибуты Нового года – ледовые городки – начали строить в уральских муниципалитетах. У каждой территории – свой подход к созданию праздничной площадки. «Облгазета» собрала самые интересные проекты зимнего сезона 2021/2022.

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Опубликовано в №... от 14.12.2021 под заголовком «...»