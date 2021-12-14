Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр

Данная икона была сделана в конце XIX - начала XX веков. Фото: пресс-служба УТУ.

В Кольцово пресекли попытку вывоза иконы. Металлический складной образ "Богоматери Всех Скорбящих Радость" был обнаружен в багаже пассажирки, летевшей на Кипр.

В объяснении женщина указала, что литая трёхстворчатая складная икона является семейной реликвией. Согласно заключению эксперта, возраст культурной ценности превышает 50 лет (сделана в конце XIX - начала XX веков), стоимость - 2,5 тыс. рублей. После уплаты административного штрафа икона вернулась к путешественнице.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Уральского таможенного управления, оценку стоимости эксперт проводит на основе анализа рынка, учитывая возраст предмета и его состояние. Средняя рыночная стоимость аналогов данной иконы составляет 2 376 рублей.

"При выявления факта возможного нарушения таможенных правил по перемещению культурных ценностей товар, вызвавший подозрение инспектора, изымается и направляется в Экспертно-криминалистическую службу - региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления в Екатеринбурге... Идентификация образца как культурной ценности проходит на основании результатов внешнего осмотра, а также сравнительного стилистического и типологического анализа", - рассказали изданию.

Важно знать! К культурным ценностям, в том числе относятся предметы отправления религиозных культов различных конфессий, созданных более 50 лет назад. За незаконное перемещение культурных ценностей нарушителям грозит штраф и, возможно, конфискация. Проблем с таможней можно избежать, если получить разрешение Минкультуры России и заполнить пассажирскую таможенную декларацию при вылете.

Ранее кольцовские таможенники предотвратили отправку старинного русского самовара, набитого археологическими ценностями, в Китай. Стоимость всех вложений оценивается в более чем 500 тысяч рублей.