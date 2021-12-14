Названы сроки нового этапа программы туристического кешбэка

Пятый этап программы туристического кешбэка продлится около трёх месяцев. Участвуют все регионы страны. Фото: Галина Соловьёва

Россияне снова смогут купить туры по стране и вернуть 20% от стоимости путёвок. В 2022 году программа туристического кешбэка продолжится. Продажи начнутся с 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля.

Отправиться в поездку по России можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. В круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Основные условия программы останутся прежними: после покупки путёвки на срок от двух ночей в течение пяти дней на карту МИР вернётся 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тероператоры и отельеры готовят свои предложения, которые представят на портале мирпутешествий.рф.

"Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников - в этот период меньше ажиотажа", - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Добавим, что в 2022 году запланирован и осенний этап программы туристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные даты станут известны во второй половине года, сообщили в Ростуризме. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

Напомним, что программа туристического кешбэка была запущена в России в 2020 году. Весенний этап-2022 станет пятым по счёту. С начала 2021 года программой воспользовались 1,7 млн россиян. Они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

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