Могут и плюнуть, и послать: журналист «ОГ» на собственном опыте испытала все прелести работы контролёром QR-кодов

В среднем журналисту «ОГ» было необходимо 15 секунд для проверки QR-кода одного человека. Фото: Галина Соловьёва

Этой осенью благодаря коронавирусным ограничениям в России появилась новая профессия – проверяющий QR-кодов в общественных местах. При этом, как сообщает крупнейшая российская компания для поиска работы и сотрудников, Свердловская область вышла на первое место по числу размещённых резюме на такую должность. Журналист «ОГ» устроилась проверяющим QR-кодов в один из торговых центров Екатеринбурга и выяснила, кто идёт на эту работу и как люди реагируют на такой персонал.

Девушек – в контролёры

– В наших торговых центрах QR-коды проверяют сотрудники охраны, – говорит представитель ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин. – Пришлось существенно увеличить их количество, закупить на несколько миллионов рублей специальное оборудование для проверки кодов. При этом мы не можем обеспечить все места охраной, соответственно, некоторые входы мы закрыли. Например, нигде не работают лифты.

Однако часть магазинов, торговых центров и других учреждений, где сейчас необходимо спрашивать QR-коды у посетителей, наняла дополнительных работников – обычно это – студенты. При этом выбор на такую категорию граждан у работодателей пал неслучайно.

– Чаще всего мы приглашаем на проверку кодов молодых девушек, потому что посетители воспринимают их довольно спокойно и ведут себя не так агрессивно, как это бывает с охранниками, – отмечает начальник отдела по связям с общественностью и рекламе ТРЦ «ФанФан»Ольга Клюкина. – У нас хорошие связи с волонтёрской организацией одного вуза Екатеринбурга. Их студенты охотно работают на проверке QR-кодов и получают почасовую оплату.

Важное требование к будущему работнику – наличие собственного QR-кода, приветствуется опыт работы промоутером, а также такие качества, как внимательность и ответственность.

Средняя зарплата составляет 24 500 рублей. Где-то график ненормированный, тогда оплата производится по отработанным сменам или часам – за полный рабочий день можно получить около 1 000–1 500 рублей. Например, во время подготовки этого материала журналист «ОГ» увидела открытую вакансию контролёра в магазин электронного оборудования с заработной платой от 24 000 рублей и пятидневным графиком.

– Появилась тенденция, – соискатели сами ищут работу контролёрами QR-кодов, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. – По данным на 14 декабря, обнаружилось более 250 таких соискателей: в Свердловской области подано 42 резюме, в Москве – 36, в Санкт-Петербурге и Алтайском крае – по 30. Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63 процента резюме. В 86 процентах случаев соискатели – это люди в возрасте до 30 лет.

Охранник в помощь

Найти вакансию контролёра QR-кодов в Екатеринбурге оказалось нетрудно. Где-то одна вакансия может быть открыта на протяжении нескольких месяцев – работодатель ведёт постоянный набор. Первая же ссылка в поисковике выдала объявление о найме сотрудников в один из крупных торговых центров города. Я связалась с менеджером по управлению персоналом и уже через день оказалась на новой работе.

– Ты скачала сканер для проверки QR-кодов? – спрашивает сотрудник охраны Максим (имена героев в целях соблюдения конфиденциальности изменены.- Прим. ред.), с которым я заступаю на смену.

Киваю – приложение на телефон я установила ещё вечером. Сегодня мне выдали кислотно-зелёную жилетку и бейдж с надписью «Проверка QR-кодов». Подходим к главному входу торгового центра. До открытия ещё две минуты, но за стеклянными дверями уже переминаются с ноги на ногу первые посетители.

– Фронт работ знаешь? – наставляет напоследок Максим. – Сканируешь QR-код и сверяешь его данные с документом: паспорт, водительские права, у военных – удостоверение, у пожилых – пенсионный. Кроме кода подойдут также справки о вакцинации и ПЦР-тесты. Если права начнут качать, ты просто пропускай это мимо ушей и делай своё дело. Если что, с тобой всегда будет кто-то из охраны.

Вежливость и доброта

10:00. Первые посетители ТЦ проходят через стеклянные двери и останавливаются у входа, чтобы достать смартфон или листок с чёрным квадратом. У некоторых вырезанные QR-коды приклеены к задней стороне телефона или установлены на заставку, вложены в паспорта. Были даже люди, которые сделали брелоки с вклеенными кодами. Большинство смиренно предоставляют необходимые документы. Казалось бы, за месяц ограничений уже все жители мегаполиса должны были привыкнуть к новым правилам, однако это не так.

– Вы только с кодами пускаете? – подходит ко мне молодой парень. – А можно мне так пройти? Я только до продуктового и обратно.

– В продуктовый магазин входят с улицы, поэтому там не нужно показывать QR-код. Но через ТЦ я не могу вас пустить.

Парень медлит, косится на охранника и присаживается на лавочку возле входа на несколько минут, а потом уходит. Некоторые посетители, увидев меня, разворачиваются прямо у входа и покидают ТЦ без лишних слов. Но у части клиентов при встрече с контролёром начинается истерика.

– Вы не можете смотреть в мои личные документы! – кричит женщина в шубе.

– А сколько денег вам платят, что вы так дотошно всё проверяете? – развязно спрашивает парень с модной причёской.

– Как долго эта ерунда с QR-кодами будет продолжаться? До конца жизни? – возмущается мама с сыном-подростком.

Поначалу эти заявления вводят в ступор – каждому хочется объяснить, что проверка QR-кодов и документов введена по указу губернатора Свердловской области и что такие меры действует во многих регионах России. Но людям твои слова неинтересны, да и времени разговаривать с толпой посетителей совершенно нет.

– Покажите, пожалуйста, свой документ, – обращаюсь к мужчине, параллельно сканируя его QR-код телефоном.

– Какой документ? – он поднимает брови.

– Паспорт, водительские права…

– А где ваши права, чтобы у меня документы спрашивать? – громко заявляет он и вытаскивает из кармана паспорт. – Чё вы ерунду-то придумали?

– Это ещё ничего, – успокаивает меня напарница Катя, когда закончилась очередная волна посетителей. – В меня так один раз вообще какой-то мужик плюнул и ушёл злой!

Катя работает промоутером уже месяц и успела привыкнуть к недовольным клиентам. Она нашла эту подработку в Интернете и берёт три-четыре смены в неделю.

– Я уже нормально себя чувствую на этой работе, могу в телефоне посидеть или поболтать с охраной в перерывах, – рассказывает Катя. – На этих людей я уже не обращаю внимания, нам нельзя в конфликт вступать. Зато когда посетители ТЦ вежливые и спокойные, это сразу поднимает настроение.

Другой напарник по смене Виталий, который сегодня стоит на втором входе ТЦ, устроился сюда на прошлой неделе.

– Я искал варианты простой работы для студентов без опыта, – рассказывает он. – Даже не думал, что есть такая вакансия – контролёр QR-кодов. Но меня пока всё устраивает.

Проверка на скорость

Ближе к вечеру поток людей настолько усиливается, что у входа образуются очереди. Это сильно раздражает народ, поэтому приходится торопиться и быстро сравнивать дату рождения и инициалы из кода с данными документа. В такие моменты к нам на помощь приходит охранник и тоже принимается за проверку.

К середине смены я уже настолько натренирована на поиск и сравнение нужных цифр и букв, что делаю это за считанные секунды. В очередную «лавину» посетителей я засекаю время на проверку: моя скорость – около 10 секунд на человека, а если поток людей не такой большой, требуется около 15–20 секунд. Но даже такой срок ожидания вызывает негодование у части посетителей.

– Ну что вы там так долго смотрите? Можно побыстрее? – нервничает немолодая дама.

Иногда и контролёрам приходится ждать, когда человек найдёт документ. При этом не все люди знают, где на сайте госуслуг находится их QR-код, и просят помочь. Но некоторые требования мы выполнить не можем.

– Я только что сюда заходила и показывала вам свой QR-код! – голосит какая-то девушка. – Как вы меня не помните? Мне опять что ли лезть за документами?!

Трудно объяснить людям, что запомнить кого-то в таком потоке посетителей просто нереально. К концу вечера приложение по проверке кодов показывало, что я просканировала более 700 чёрных квадратов. Но через мои руки и глаза прошло куда больше человек, так как не у всех был QR-код. Примерно каждый пятый посетитель показывал справку о вакцинации от коронавируса, перенесённой болезни или прививочный сертификат. С медотводом было всего четыре человека, ещё два клиента – со свежими ПЦР-тестами.

За 10-часовую рабочую смену я не встретила ни одного человека с поддельным QR-кодом. Возможно, потому что проверить его подлинность очень сложно. Единственный вариант – досконально сравнивать все цифры и знаки QR-кода и документа, а также обращать внимание на фото человека и просить его снимать маску. Но тогда на это придётся тратить около минуты или больше, а значит, терпения у посетителей точно не хватит.

С конца октября практически во все общественные места можно попасть только с QR-кодом или справкой о вакцинации. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №232 от 15.12.2021