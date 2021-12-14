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14 декабря 2021, 17:39

Свердловчане в среднем отправляют по восемь писем в год

Сотрудник почтового отделения.

Чаще люди отправляют не письма, а открытки. Фото: Павел Ворожцов.

Один житель Среднего Урала каждый год в среднем отправляет восемь писем, а получает 13. Такие данные привёл директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Дмитрий Киселёв. 

"Конечно, будничная переписка между физическими лицами сократилась, но появился другой тренд – почтовый обмен открытками, отправка открыток с туристических достопримечательностей, экскурсионных объектов", – рассказал он "Областной газете" в интервью, которое будет опубликовано в завтрашнем номере.

Руководитель управления подчеркнул, что растёт официальный документооборот. В большом количестве отправляются налоговые письма, штрафы ГИБДД, повестки в суд, различные уведомления. 

Ранее "Областная газета" писала, что Почта России выпустила открытки с изображением достопримечательностей Екатеринбурга и марки с уральскими танками.

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