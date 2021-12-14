Полицейские будут лично оповещать россиян о вскрытии автомобиля или квартиры

Полицейские должны будут уведомить человека о произведённом вскрытии квартиры или автомобиля в течении 24 часов. Фото: Павел Ворожцов.

В МВД России подготовили проект приказа о порядке информирования граждан о случаях проникновения сотрудниками полиции в квартиры или автомобили при отсутствии в них владельца. Полицейские должны будут уведомить человека о произведённом вскрытии в течении 24 часов.

Проект приказа опубликован в электронной базе данных Госдумы РФ.

Согласно тексту документа, сотрудники полиции обязаны направить уведомление о проведённом вскрытии машины или квартиры их владельцу в максимально короткий срок, но не позднее, чем через 24 часа после вскрытия. Оповещение будет разрешено направлять через Интернет с официального электронного адреса МВД, по факсу, почтой и в виде телефонограммы с дальнейшим уведомлением по почте.

Также в приказе прописана возможность сотрудника полиции вручить уведомление владельцу квартиры или авто лично. При этом на втором экземпляре должна быть поставлена подпись сотрудника, указание даты и времени вручения документа. Если гражданин отказывается лично получать уведомление, на втором экземпляре должна быть поставлена соответствующая пометка. В таком случае уведомление направляют по почте или через Интернет.

Напомним, 8 декабря Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия полицейских. Сотрудникам МВД, в частности, разрешат вскрывать и осматривать транспортные средства и квартиры без ведома их владельцев, а также досматривать подозрительных граждан.