Пиво поменяли на книги

На обустройство уличного пространства возле центральной городской библиотеки Краснотурьинска в рамках инициативного бюджетирования собрали 2,2 миллиона рублей. Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

В свердловских городах и сёлах заканчивается работа по проектам инициативного бюджетирования, ставших в этом году победителями регионального конкурсного отбора. Реализовать проекты по правилам конкурса должны до конца года, однако в большинстве территорий жители уже успели оценить результаты.

Напомним, программа по поддержке местных инициатив действует в регионе с 2017 года. Суть её в том, что муниципалитеты и область софинансируют лучшие проекты жителей. В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования в уральских городах и сёлах реализовали 14 проектов. В этом году отбор проходил в три этапа. В июне региональную поддержку получили 23 заявки, но после двух дополнительных отборов их число выросло до 38. Инициативы самые разные – от покупки спортивной формы до строительства парка.

Так, в Краснотурьинске благодаря поддержке граждан в октябре появилось первое в городе уличное пространство для буккроссинга «Книжный бульвар». Обустроили его на пустующем пятачке возле центральной городской библиотеки – раньше там стоял пивной ларёк. Идея создания зоны отдыха принадлежит заместителю директора централизованной библиотечной системы Елене Токмаковой.

У здания библиотеки появилась "маленькая уличная библиотечка" - шкаф для буккроссинга Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

Фотозона в виде гигантской книги Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

– Чтобы преобразить заброшенный участок, 67 горожан вложили личные средства – в общей сложности 320 тысяч рублей. Ещё два миллиона рублей составила финансовая поддержка местного и регионального бюджетов, а также представителей бизнеса, – рассказал глава города Александр Устинов.

На участке поставили скамейки и шкаф для обмена книгами, оборудовали фотозону в виде огромной книги с автографом Александра Пушкина. Фасад здания самой библиотеки украсили рисунками и названиями известных произведений. В тёплое время года площадку также будут использовать для проведения литературных и музыкальных мероприятий.

А жители села Симинчи Артинского городского округа к новому году осуществили мечту о парке с детской и спортивной площадками. Там установили детские игровые комплексы, тренажёры, оборудовали полосу препятствий для соревнований. Общая стоимость проекта – 2,2 миллиона рублей. Сельчане собрали 40 тысяч рублей, ещё 220 тысяч выделили предприниматели – уроженцы территории, остальное – средства местного и областного бюджетов.

А в Верхней Синячихе (МО Алапаевское) вложились рублём в строительство верёвочного парка «Орион». Общая стоимость двух трасс – 2,4 миллиона рублей, сельчане собрали 75 тысяч рублей.

В веревочном парке в Верхней Синячихе две трассы - одна для детей старше 14 лет, вторая - для детей старше 14 лет и взрослых Фото: Пресс-служба администрации МО Алапаевское

– Несмотря на то что с начала осени были дожди, парк пользовался спросом, – рассказала заместитель директора физкультурно-спортивного центра МО Алапаевское Елена Лачугина. – В сентябре через верёвочный парк прошли 609 человек, из них 200 – в день открытия, 1 сентября. В октябре в парке побывали 574 человека. Приезжали из соседних населённых пунктов, были гости из других районов.

В следующем году сельчане мечтают оборудовать ещё один маршрут – для малышей от трёх лет. Если повезёт – тоже в рамках инициативного бюджетирования.

– Сразу получить крупную сумму на какую-то идею – очень сложно. Гораздо проще собрать её на условиях софинансирования, что мы и делаем, – резюмирует Елена Лачугина.

Интересно В городском округе Богданович реализуется сразу пять проектов инициативного бюджетирования - в сёлах Байны, Кунара и Бараба. Так, в Байнах ждут музыкальное оборудование - на следующей неделе его будут использовать на праздничных концертах в отдалённых населённых пунктах - деревнях Верхняя Полдневая и Октябрина и селе Щипачи. А с нового года для юных жителей Байновской территории начнутся занятия по компьютерной грамотности в обновленном интерактивном кабинете - средства тоже собрали в рамках программы инициативного бюджетирования. В Барабу на днях привезут сценический комплекс. Мультимедийное оборудование в рамках ещё одного проекта уже доставили. 22 декабря откроет двери комната трудовой и боевой славы в Кунарском Доме культуры. Сейчас там собирают стеллажи. Первый концерт на новом оборудовании в Барабе Фото: Пресс-служба администрации ГО Богданович