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15 декабря 2021, 16:08

Свердловчан ждут пять новогодних ярмарок

новогодняя ярмарка

Пора искать подарки к новому году. Фото: Нина Георгиева.

В конце недели жители Свердловской области могут посетить пять новогодних и одну рождественскую ярмарки. Всего торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

  • Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (18 декабря с 9:00 по 18:00);
  • Берёзовский – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Анучина (18 декабря с 10:00 до 17:00);
  • Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00);
  • Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
  • Камышлов – универсальная ярмарка "Рождественская" на участке ул. Карла Маркса, от Урицкого до Маяковского (19 декабря);
  • Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (17-19 декабря);
  • Кировград – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря);
  • Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1, ул. Рюмина, 4, ул. Клубная, 4 (по 31 декабря);
  • Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (18 декабря);
  • Кушва – универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря);
  • посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка по ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков (19 декабря);
  • Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Ленина, 25 (16-17 декабря с 10:00 до 18:00);
  • Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 декабря);
  • посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (18-19 декабря);
  • Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18-19 декабря с 9:00 до 18:00);
  • село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (19 декабря с 11:00 до 15:00);
  • Ревда – универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 на ул. Мира (18-19 декабря с 8:00 до 17:00);
  • Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

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Областная газета Свердловской области

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