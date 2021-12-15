Свердловчан ждут пять новогодних ярмарок

Пора искать подарки к новому году. Фото: Нина Георгиева.

В конце недели жители Свердловской области могут посетить пять новогодних и одну рождественскую ярмарки. Всего торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (18 декабря с 9:00 по 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (18 декабря с 9:00 по 18:00); Берёзовский – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Анучина (18 декабря с 10:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Анучина (18 декабря с 10:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Камышлов – универсальная ярмарка "Рождественская" на участке ул. Карла Маркса, от Урицкого до Маяковского (19 декабря);

– универсальная ярмарка "Рождественская" на участке ул. Карла Маркса, от Урицкого до Маяковского (19 декабря); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (17-19 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (17-19 декабря); Кировград – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1, ул. Рюмина, 4, ул. Клубная, 4 (по 31 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1, ул. Рюмина, 4, ул. Клубная, 4 (по 31 декабря); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (18 декабря);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (18 декабря); Кушва – универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря);

– универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря); посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка по ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков (19 декабря);

– универсальная ярмарка по ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков (19 декабря); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Ленина, 25 (16-17 декабря с 10:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Ленина, 25 (16-17 декабря с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 декабря);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (19 декабря); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (18-19 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (18-19 декабря); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18-19 декабря с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (18-19 декабря с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (19 декабря с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (19 декабря с 11:00 до 15:00); Ревда – универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 на ул. Мира (18-19 декабря с 8:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 на ул. Мира (18-19 декабря с 8:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.