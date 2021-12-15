Причиной отставки главы Белоярского ГО стала коррупция

Андрей Горбов был главой округа с 2018 года. Фото: Владимир Мартьянов

Прокуратура Свердловской области озвучила причину отставки главы Белоярского городского округа. Андрея Горбова сняли с должности в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции.

Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации Белоярского ГО проводила Белоярская межрайонная прокуратура Свердловской области.

Было установлено, что в период с января 2018 года по апрель 2020 года главе ГО неоднократно выплачивались премии на основании подписанных им распоряжений без решения представительного органа местного самоуправления.

"Кроме того, главой администрации муниципалитета не было принято мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у его на тот момент первого заместителя по ЖКХ. Проверки соблюдения требований о его предотвращении в отношении первого заместителя главой не инициированы и не проведены, меры, направленные на устранение нарушений антикоррупционного законодательства, не приняты", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор внёс представление в думу Белоярского ГО. Депутаты городского округа приняли решение об удалении главы администрации Белоярского городского округа в отставку в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, Андрей Горбов ушёл с поста главы Белоярского городского округа в ноябре этого года. Он тогда заявлял, что это решение - взвешенное и обдуманное, уход он планировал с августа.