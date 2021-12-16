Новые полномочия полиции, возвращение Сталина в Екатеринбург и обращение бизнесменов по QR-кодам – лучшее в номере за 16 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области и России. Вчера Совет Федерации одобрил изменения в закон «О полиции», которые неделей ранее были приняты Государственной думой. Согласно поправкам, полицейские получат право вскрывать автомобили и жилые помещения в отсутствие владельцев. Как это будет работать на практике, разобралась «ОГ».

В этот вторник на башню Окружного дома офицеров вернули барельеф Иосифа Сталина, который впервые появился на ней ещё в начале 1940-х. Судьба скульптуры была непростой: в 1963 году перед визитом на Урал Никиты Хрущёва её скрыли от глаз деревянным коробом, а в 90-е и вовсе демонтировали. Нашли барельеф лишь в 2007 году в подвале ОДО.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей направил губернатору Евгению Куйвашеву обращение с просьбой скорректировать порядок использования QR-кодов. Бизнесмены утверждают, что у них сократилась выручка и просят органы власти о мерах поддержки.

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