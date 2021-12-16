В почтовых отделениях Среднего Урала появилась новогодняя марка-снежинка

Новинка вышла тиражом более 400 000 экземпляров (по всей стране). Фото: пресс-служба Макрорегион "Урал" АО "Почта России".

В Свердловскую область поступило 10 000 круглых новогодних марок. На них изображена снежинка.

Номинал почтовой миниатюры – 24 рубля. Одной марки будет достаточно, чтобы отправить письмо весом до 20 граммов в любой регион страны, рассказали в пресс-службе Макрорегион "Урал" АО "Почта России".

Новинку можно приобрести во всех крупных почтовых отделениях Среднего Урала. Погасить новую марку почтовым штемпелем "С Новым годом и Рождеством" можно на Главпочтамте (Екатеринбург, пр. Ленина, 39).

Добавим, традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. На них изображали Деда мороза, Снегурочку, символы страны – кремлёвские башни и стены. Марки необычной формы выпускались в 2004 году (в форме ёлочки), в 2009 году – снежинки.

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