В Каменске-Уральском в следующем году организуют 26 ярмарок

На ярмарках можно купить не только продукты, но и сувениры. Фото: Галина Соловьёва.

В 2022 году в Каменске-Уральском городском округе проведут 23 разовых и три еженедельные ярмарки. Об этом говорится в плане организации этих мероприятий на территории ГО.

В основном, их проведут в открытых местах торговли, которые находятся: на ул. Лермонтова, 40а, на пересечении улиц Суворова и 4-й Пятилетки, а также на Соборной площади.

Первая же в следующем году на территории округа ярмарка состоится накануне Рождества, 6 января, в посёлке Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

По словам главного специалиста городского отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Светлана Байнова, каждая ярмарка станет тематической. Так, их приурочат к Дню защитнику Отечества и Международному женскому дню. Пройдёт такое мероприятие и в Масленичное воскресенье, 6 марта, на Соборной площади.

На специализированных же сельскохозяйственных ярмарках можно будет купить сезонные овощи и фрукты, мясные и рыбные деликатесы, мёд, сыр, трикотаж и многое другое. В частности, такие выставки-распродажи будут проводиться еженедельно на площадке, расположенной по ул. Лермонтова, 40а. В жилом районе Южный 24 апреля организуют ярмарку под названием "Сезонная". 17 сентября там же каменцы могут приобрести продукты на мероприятии "Осень золотая".

В конце 2022 года две ярмарки намечены на 24 декабря. Они состоятся в посёлке Ленинский и в жилом районе Южный. Завершит же следующий год выставка-распродажа, которая пройдёт 26 декабря по адресу: ул. 4-й Пятилетки, 43б.

Ранее "Областная газета" писала, что в конце нынешней недели жители Свердловской области могут посетить пять новогодних и одну рождественскую ярмарки. Всего торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.