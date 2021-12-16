Департамент по туризму возьмёт часть полномочий свердловского мининвеста

Свердловский мининвест сейчас является уполномоченным исполнительным органом госвласти, в том числе в сфере туризма и туристической деятельности в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Создаваемый департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области примет полномочия министерства инвестиций и развития в вопросах туризма. Штат будет формироваться за счёт перераспределения кадров мининвеста.

Это следует из положения о новом департаменте, принятого на заседании правительства Свердловской области. В штат войдут всего 15 человек.

На этой неделе "Областная газета" сообщала, что новый исполнительный орган госвласти начнёт функционировать с 1 января 2022 года. Департамент будет поддерживать приоритетные направления развития туризма, в том числе социального, сельского, детского и самодеятельного туризма, а также займётся аккредитацией гидов. Свердловские власти объясняют необходимость его создания стартом нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" со следующего года.

Согасно положению о мининвесте, министерство сейчас является уполномоченным исполнительным органом госвласти, в том числе в сфере туризма и туристической деятельности в Свердловской области. В сфере туризма ведомство участвует в создании благоприятных условий для развития туриндустрии, продвижении турпродуктов на внутреннем и мировом рынках, в разработке мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма, организации мероприятий и исследований в этой сфере.

Добавим, что о том, кто возглавит новый департамент, пока ничего не сообщается. В телеграм-каналах обсуждается кандидатура бывшей главы Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой. В ноябре стало известно, что она покинула пост главы госкомтуризма Башкирии.