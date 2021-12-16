Глава Екатеринбурга поддержал строительство "Баден-Бадена" на Шарташе

Представленные ранее эскизы "Баден-Бадена" будут переработаны. Фото: изначальный проект термального комплекса.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил свою позицию относительно строительства термального комплекса на берегу озера Шарташ. По его мнению, "Баден-Баден" позволит городу получить дополнительные доходы.

В качестве ещё одного плюса, который озвучил мэр, - дополнительные сервисы для гостей уральской столицы.

"Да, этому проекту требуется серьёзная экологическая экспертиза... Но сама концепция благоустройства Шарташского лесопарка предполагает наличие там таких рекреационных зон. Это не объект капитальное строительство (ТРЦ или офисный центр). Это объект для отдыха, оздоровления", - отметил Алексей Орлов.

Глава города уточнил, что проект прошёл все этапы обсуждения, особых противоречий не было. И хоть против застройки Шарташа выступает группа активных горожан, нужно учитывать мнения всех.

"Лично я за реализацию данного проекта", - подытожил он.

Ранее "Областная газета" писала, что строительство "Баден-Бадена" в екатеринбургском лесном парке стартует только через год. О причинах издательству рассказал директор Шарташа Артур Зиганшин.

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