Алексей Орлов прокомментировал возвращение барельефа Сталина на здание Дома офицеров

Решение о восстановлении исторического облика здания принимал его собственник - Министерство обороны. Фото: Галина Соловьёва.

Можно много говорить о личности Сталина. Но нельзя забывать, что советский народ победил в Великой Отечественной войне, когда этот человек руководил государством. Такое мнение выразил глава Екатеринбурга Алексей Орлов по поводу возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад здания Окружного дома офицеров.

"Каждая личность внесла свой вклад в историю нашего государства", - сказал градоначальник на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Алексей Орлов отметил, что решение о восстановлении исторического облика здания Окружного дома офицеров принял его собственник - Министерство обороны. Он добавил, что в политическую плоскость этот вопрос переводить не стоит, поскольку в данном случае о роли Сталина речь не идёт.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что вэтот вторник на башню Окружного дома офицеров вернули барельеф Иосифа Сталина. Впервые его установили на ней в начале 1940-х годов. В 1963 году перед визитом в Свердловскую область Никиты Хрущёва его закрыли деревянным коробом. В 90-е барельеф демонтировали.