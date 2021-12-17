Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области. Вчера глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах развития уральской столицы в 2021 году. Эта встреча с прессой стала второй за время его нахождения в должности градоначальника.

«ОГ» узнала, в какую сумму обойдётся визит Деда Мороза и его внучки Снегурочки до 31 декабря и в новогоднюю ночь и что предлагают за эти деньги екатеринбургские агентства по организации праздников, а что – частники. Их расценки разнятся довольно сильно.

Съёмками короткометражной картины завершилось обучение первого потока новой киношколы Свердловской киностудии по четырём специальностям – механик камеры, осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. Корреспондент «Облгазеты» наблюдал за работой будущих свердловских кинематографистов.

Читайте каждое утро рассылку новостей на сайте, в социальных сетях, а также в электронной почте, но для этого надо оформить подписку на рассылку.