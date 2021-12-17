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Общество
17 декабря 2021, 06:00

Мэр отвечает, сказочный прейскурант и «камера, мотор!» – лучшее в номере за 17 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области. Вчера глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах развития уральской столицы в 2021 году. Эта встреча с прессой стала второй за время его нахождения в должности градоначальника.

«ОГ» узнала, в какую сумму обойдётся визит Деда Мороза и его внучки Снегурочки до 31 декабря и в новогоднюю ночь и что предлагают за эти деньги екатеринбургские агентства по организации праздников, а что – частники. Их расценки разнятся довольно сильно.

Съёмками короткометражной картины завершилось обучение первого потока новой киношколы Свердловской киностудии по четырём специальностям – механик камеры, осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. Корреспондент «Облгазеты» наблюдал за работой будущих свердловских кинематографистов.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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