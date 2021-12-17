В маршрут "Красной линии" в Екатеринбурге включат четыре новых объекта

Туристы смогут пройти по линии и посетить теперь 39 объектов. Фото: Павел Ворожцов

Туристический маршрут "Красная линия" в Екатеринбурге обновится. В него включат четырех новых объекта.

Этот вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по развитию туризма в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

По итогам народного голосования "Красную линию" продлят до:

Ельцин Центра и района Екатеринбург-Сити,

Музея архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а),

Нового офиса Русской медной компании(ул. Горького, 57),

Центра "Эрмитаж-Урал".

Добавим, что туристическому маршруту "Красная линия" в 2021 году исполнилось 10 лет. Он проходит через ключевые достопримечательности Екатеринбурга. До обновления линия охватывала 35 объектов. Обновление туристического маршрута запланировано в рамках подготовки к 300-летию столицы Урала.

Напомним, екатеринбургскую "Красную линию" номинировали на звание "Сокровище России" в номинации "Туристическая тропа" журнала National Geographic Traveler, но она не вошла в 5-ку лидеров.

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