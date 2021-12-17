Новым начальником полиции в Берёзовском стал Андрей Брякин

С 2000 по 2016 год Андрей Брякин работал в структурах МВД в Тверской области. Фото: сайт ОМВД России по Берёзовскому.

В Берёзовском назначен новый начальник местного отделения МВД России. Им стал подполковник полиции Андрей Брякин.

Соответствующая информация появилась на сайте ОМВД РФ по Берёзовскому.

С 2000 по 2016 год Андрей Брякин работал в структурах МВД в Тверской области. После этого он возглавлял ОМВД по Красноярскому району УМВД России по Астраханской области.

Отметим, что нынешний глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков был переведён на Средний Урал в 2019 году тоже из Астраханской области.