Свердловская область заняла 12 место по качеству жизни

Цель рейтинга - стимулировать региональные органы власти формировать качественную среду для жизни людей. Фото: Павел Ворожцов.

Средний Урал вошёл в ТОП-20 российских регионов по качеству жизни - он занял 12-е место. О результатах соответствующего рейтинга сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева во время заседания наблюдательного совета АСИ.

Составляется рейтинг по десяти направлениям. В частности, оцениваются жильё и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, медицина, образование, инклюзивность и равенство. В целом, рейтинг составляется на основании 161 показателя. 77 из них - опросные. Об этом говорится на сайте Агентства стратегических инициатив.

В десятку лучших регионов вошли Москва, Тюменская область, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская республика, Севастополь, Тульская область. В частности, столица и город на Неве признаны лидером в направлении "медицина". Также Москва, а вместе с ней Тюменская, Белгородская, Рязанская области, Республика Мордовия отличились по показателю "образование". Севастополь и Тульская область вошли в пятёрку лучших в направлении "инклюзивность и равенство".

Как отметила Светлана Чупшева, цель рейтинга - стимулировать региональные органы власти формировать качественную среду для жизни людей.

"Рейтинг даёт объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить ориентиры по ним», - пояснила генеральный директор АСИ. Также она подчеркнула, что уровень "богатства" региона не гарантирует его автоматическое попадание в лидеры рейтинга, заметив, что нередко срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объём бюджетных средств.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Агентства стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, на этой встрече говорилось о рейтинге качества жизни в регионах.