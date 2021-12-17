Правительство РФ продлило сроки выплаты туристам по отменённым турам

Туроператоры могут направить уведомление по 27 декабря 2021 года. Фото: Павел Ворожцов.

Кабмин продлил возможность для туроператоров воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отменённые путешествия. Это касается зарубежных туров, забронированных до 31 марта 2020 года.

Чтобы получить такую возможность, туроператорам нужно направить соответствующее уведомление в ассоциацию "Турпомощь". Раньше они могли это сделать до 15 мая 2021 года. Сейчас, с подписанием распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, туроператорам разрешено направить уведомление по 27 декабря 2021 года.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, такое решение поддержит участников туристической отрасли.

Ранее "Областная газета" уже писала о том, что премьер-министр РФ подписал документ о сроках возврата денег за отменённые туры. Также мы сообщали, что свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию.