Почему свердловские власти разрешают митинги антиваксеров и когда в Среднеуральске появятся катки - отвечает Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев вновь ответил на интересующие жителей региона вопросы. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь ответил на интересующие жителей региона вопросы. Он, в частности, пояснил, почему областные власти не запрещают противникам вакцинации протестовать и когда в Среднеуральске зальют катки.

Один из свердловчан задал главе региона вопрос, касающийся противников вакцинации от коронавируса.

"Почему же губернатор снимает ограничения, а министерство общественной безопасности еженедельно разрешает проведение протестов? Что это как не преступная деятельность власти против права на жизнь и здоровье граждан?", - спрашивает житель Среднего Урала.

Евгений Куйвашев отметил, что многие свердловчане всё ещё считают действующие антиковидные меры в регионе слишком жёсткими. По словам губернатора, власти постоянно пытаются найти компромиссное решение, которое не будет ограничивать людей слишком сильно, но будет обеспечивать их безопасность.

"Что касается публичных акций, то, если заявки на их проведение поданы в соответствие с законом, запретить их проведение нельзя. Выходить на улицу - это ведь право людей. Соглашаться или нет со звучащими лозунгами - дело каждого. Лично я совершенно точно не могу согласиться с тем, что тема борьбы с COVID-19 использовалась какими бы то ни было силами для собственного пиара, для привлечения сторонников", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что универсальных решений для каждого жителя не бывает.

Другой вопрос, адресованный главе Среднего Урала, касался отсутствия ледовых катков в Среднеуральске. По словам жителя города, единственный каток во всём городе находится на стадионе, но туда пускают только спортсменов.

Евгений Куйвашев заявил, что глава Среднеуральска пообещал открыть в ближайшее время два катка: в центральном парке и во дворе дома, расположенного по адресу Бахтеева, 8. Также губернатор объяснил, почему горожан не пускают кататься на стадион.

"Здание старое, планировка не позволяет развести потоки посетителей, поэтому там невозможно соблюсти сейчас требования санитарных врачей. В результате приоритет пришлось отдать хоккейным командам и спортсменам-профессионалам - они посещают лёд по расписанию и большого скопления людей удаётся избежать", - написал Евгений Куйвашев.

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