Мэрам дадут пять лет, пресс-конференция полпреда и достижения самбистов – лучшее в номере за 18 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области. Вчера в Законодательном собрании региона состоялось обсуждение проекта нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ предполагает упразднение части муниципальных образований и более жёсткий контроль над главами муниципалитетов со стороны губернаторов. Законопроект представил один из его авторов – председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников.

На пресс-конференции в четверг полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подвёл итоги уходящего года. «Областная газета» выделила пять ключевых тем в его докладе. Они касались прививок, строек и промышленности.

В Верхней Пышме завершились юношеское и юниорское первенства, а также взрослый чемпионат Уральского федерального округа по самбо. Лучшие спортсмены боролись за путёвки на всероссийские соревнования. Главный тренер сборной региона Валерий Стенниковподвёл итоги выступления свердловчан.

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