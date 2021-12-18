Объявлены лауреаты премии Правительства РФ в области средств массовой информации

Среди награждённых есть и региональные СМИ. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России присудило премии в области средств массовой информации. Награды получат 9 представителей СМИ и 11 журналистских коллективов.

Всего будет вручено 20 премий размером 1 миллион рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.

Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены 9 представителей средств массовой информации:

исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский,

секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Рафаэль Гусейнов,

художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ Ирада Зейналова,

продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова,

специальный корреспондент программы "Вести" Гульшат Балтаева,

первый заместитель главного редактора по новостному контенту "ТВ-Новости" Елизавета Бродская ,

, специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая,

главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева ,

, генеральный директор воронежского телеканала "Студия “Губерния” Зоя Грязева

Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов: