Объявлены лауреаты премии Правительства РФ в области средств массовой информации

Правительство России присудило премии в области средств массовой информации. Награды получат 9 представителей СМИ и 11 журналистских коллективов.
Всего будет вручено 20 премий размером 1 миллион рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.
Всего будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены 9 представителей средств массовой информации:
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский,
- секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Рафаэль Гусейнов,
- художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ Ирада Зейналова,
- продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова,
- специальный корреспондент программы "Вести" Гульшат Балтаева,
- первый заместитель главного редактора по новостному контенту "ТВ-Новости" Елизавета Бродская,
- специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая,
- главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева,
- генеральный директор воронежского телеканала "Студия “Губерния” Зоя Грязева
Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов:
- представители газеты "Коммерсантъ": заместитель шеф-редактора Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономики Олег Сапожков, его заместитель Вадим Вислогузов, а также обозреватель отдела экономики Алексей Шаповалов,
- телеканала "Спас": вице-президент Фонда православного телевидения – генеральный директор телеканала Борис Корчевников, корреспондент службы информационных программ Александр Егорцев, руководитель службы информационных программ Иван Куприянов, ведущий программ дирекции по производству программ Владимир Легойда, ведущая Вероника Иващенко,
- творческое объединение "Красная звезда": президент объединения Алексей Пиманов, заместитель генерального директора по радиовещанию телерадиокомпании "Звезда" Михаил Эйдельман, начальник службы информационного радиовещания Евгения Ионкина, начальник службы производства и выпуска программ Александр Иллерицкий, а также главный режиссёр отдела производства программ Тимур Милоянин.
- журнал "Знамя": главный редактор журнала Сергей Чупринин, первый заместитель главного редактора Наталия Иванова, ответственный секретарь, заведующая отделом прозы Елена Холмогорова,
- журнал "Историк": директор Владимир Рудаков, заместитель главного редактора Арсений Замостьянов, обозреватель Олег Назаров, литературный редактор Ольга Куликова.
- представители "Учительской газеты": председатель редакционного общественного совета издания Пётр Положевец и её главный редактор Арслан Хасавов,
- редакция сайта для старшеклассников 5uglov.ru: генеральный директор ООО "Пять углов", главный редактор сетевого издания "Пять углов" Сергей Грачёв и его заместитель Вероника Митрофанова,
- газета "Куртамышская нива" (Курганская область): главный редактор Наталья Кочарина, заместитель директора (главного редактора) Наталья Валялкина и обозреватель Елена Шушарина,
- газета "Задонская правда" (Липецкая область): директор Елена Юрова, заместитель директора Елена Красилова и редактор отдела новостей Анастасия Нестеренко.
- газета "Змеиногорский вестник" (Алтайский край): редактор Людмила Кейбол, её заместитель Сергей Кейбол, фотокорреспондент Владимир Головчанский.
- премия также присуждена члену Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонда ВАРП Юрию Зайцеву, члену того же фонда Ирине Мучкиной за реализацию в «Новом Венском журнале» и на радиостанции «РадиоРу» (Австрия) проектов, связанных с созданием и выпуском программ о событиях в России и Австрии, а также за большой вклад в сохранение русского языка и культуры.