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19 декабря 2021, 12:28

В колониях Нижнего Тагила отменили карантин по африканской чуме свиней

Свинка

Эта болезнь губительна для свиней. Фото: Павел Ворожцов

Муниципалитеты Свердловской области освобождаются от африканской чумы свиней. Карантин сняли с территорий двух колоний в Нижнем Тагиле.

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале региона.

Карантин отменили на территория исправительных колоний №6 и №12 в Нижнем Тагиле, а также в Горноуральском городском округе. Другим распоряжением ограничительным меры сняли с ЗАТО Свободный.

Напомним, два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила в октябре этого года. 

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

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