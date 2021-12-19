В колониях Нижнего Тагила отменили карантин по африканской чуме свиней

Эта болезнь губительна для свиней. Фото: Павел Ворожцов

Муниципалитеты Свердловской области освобождаются от африканской чумы свиней. Карантин сняли с территорий двух колоний в Нижнем Тагиле.

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале региона.

Карантин отменили на территория исправительных колоний №6 и №12 в Нижнем Тагиле, а также в Горноуральском городском округе. Другим распоряжением ограничительным меры сняли с ЗАТО Свободный.

Напомним, два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила в октябре этого года.

Фото: скрин документа