В колониях Нижнего Тагила отменили карантин по африканской чуме свиней

Муниципалитеты Свердловской области освобождаются от африканской чумы свиней. Карантин сняли с территорий двух колоний в Нижнем Тагиле.
Об этом говорится в распоряжении, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале региона.
Карантин отменили на территория исправительных колоний №6 и №12 в Нижнем Тагиле, а также в Горноуральском городском округе. Другим распоряжением ограничительным меры сняли с ЗАТО Свободный.
Напомним, два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила в октябре этого года.